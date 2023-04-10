AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023 | 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...

Ak Parti milletvekili listesi yayımlandı ve 81 ilde kimlerin aday olup kimlerin olmadığı belli oldu. Ak Parti Antalya MV adayları 2023 arasında Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal gibi isimler almakta. Peki, 28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu? 14 Mayıs seçimi...