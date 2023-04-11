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CHP'li gazeteci Enver Aysever'den liste isyanı: İzmirliler kendisini jiletleyecek

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Giriş: 11.04.2023 00:10
Güncelleme:11.04.2023 00:23
Dün akşam saatlerinde tüm partilerin 17.00 itibariyle milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından CHP listelerinde bulunan FETÖ'cü isimler dikkat çekti. Özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in ismi CHP tabanında ve medyasında tepki toplarken CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever yaşananlara isyan etti. Aysever yaptığı açıklamada "İzmirli herhalde kendisini jiletleyecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İzmirliler kendisini jiletleyecek
"İzmirliler kendisini jiletleyecek"
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