CHP listelerini eleştiren İsmail Saymaz Halk TV ile yollarının ayrıldığı duyurdu
Türkiye'de seçimler için artık geri sayım başlarken tüm partiler dün milletvekilliği için hazırlanan aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP listelerinde yer alan FETÖ'cü ve PKK destekçisi bazı isimler dikkat çekerken, koalisyonun küçük ortakları da CHP listelerinde kendilerine yer buldu. Dün akşam CHP'nin aday listesini eleştiren Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugün yaptığı paylaşımda Halk TV ile yollarını ayırdığını duyurdu. İşte detaylar...
14 Mayıs seçimlerine artık kısa bir süre kalırken partiler dün akşam saat 17.00 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu'na aday listelerini teslim etti.
CHP listelerinde yer alan eski FETÖ'cü ve HDP'ye destek veren isimlerin yer alması dikkat çekerken listede eskiden AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlere de yer verildi.
Bu gelişme CHP ve medyasında büyük tartışma başlatırken başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı.
Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.
ELEŞTİRİ SONRASI KAPIYI GÖSTERDİLER
CHP yandaşı Halk TV'de bir süredir program yapan ve köşe yazısı yazan Gazeteci İsmail Saymaz, kanal ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Twitter'dan haberi duyuran Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.
Saymaz, geride kalan gün CHP milletvekili adayları listesi üzerinden partiye, "Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti." şeklinde eleştirilerde bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
İsmail Saymaz, ABD'li akademisyen Jeremy Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun 'başdanışmanı' olarak atanmasının seçimler öncesi doğru olmadığını söylemişti.
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