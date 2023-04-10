CHP listelerini eleştiren İsmail Saymaz Halk TV ile yollarının ayrıldığı duyurdu

ELEŞTİRİ SONRASI KAPIYI GÖSTERDİLER

CHP yandaşı Halk TV'de bir süredir program yapan ve köşe yazısı yazan Gazeteci İsmail Saymaz, kanal ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Twitter'dan haberi duyuran Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.