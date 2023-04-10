TCG Anadolu donanmaya teslim edildi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmiş oldu. Başkan Erdoğan teslim töreninde önemli açıklamalarda bulunurken, Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
MUTLUYUZ GURURLUYUZ
İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştİk. Aradan geçen 7 yılın ardından yine TCG Anadolu gemimizi hizmete alıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bu bizim için yeterli değil. Şimdi ikinci etabımız bu uçak gemimizin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık.
KENDİ ALANINDA DÜNYADA İLK
Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ağır ve büyük helikopterler ile İHA'ların iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3, SİHA, Kızılelma, HÜRJET iniş kalkış yapabilecek. Aynı zamanda taşıdığı tanklar sayesinde bu gemimiz gerektiğinde dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon yürütebilmemizde imkan sağlayacak özelliklere sahip.
OYUN DEĞİŞTİREN BİR ÜLKE OLACAĞIZ
Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızıl ötesi takip sistemi, lazer ikaz sistemi, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından yerleştirildi. Bu gemide tam teşekküllü hastane ve ameliyathane yer alıyor. Bütün bu özellikleriyle TCG Anadolu sayesinde dünyada ilklerden olan oyun değiştiricilere hizmet eden bir ülke haline geleceğiz. Bu tür projelerde edindiğimiz tecrübelerle yerli ve milli olan daha gelişmiş teknolojileri ülkemize kazandırmayı sağlıyor.
GURUR TABLOSUNU BİZE YAŞATAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Gemi inşa sanayimiz milli çuçak gemimizi de yaptı ve yapacaktır. Bugün aynı zamanda BİLGEM istif sınıfı fıkrateynlerinin de saç kesimlerini de yaparak inşasına başlıyoruz. Gurur tablosunu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum.
TERÖRLE MÜCADELE İÇİN İSTEDİĞİMİZ BİR İHA'YI BİLE VERMEDİLER
Savunma sanayimizin güçlenen ülkemizin yükselen yıldızı olması öyle kolay olmadı. O dönemde bize terörle mücadele için istediğimiz bir İHA'yı bile vermediler. Binbir zorlukla başka yerden temin ettiğimiz İHA'yı da uzun süre kullanabilmemiz için de fırsat tanımadılar. Görüşmeyi yaptık ve dedim ki "Terörle mcüadelede bize ne İHA ne de SİHA vermediniz." Verdiler ama uzun süre bizde kalmasını temin etmediler. 48 saat. Özdemir Bey bir seferberlik ilan etti ve sürakle İHA'nın adımını attılar. Çocuklarla beraber bu işi başardılar ve bizi dışarıya muhtaç olmaktan kurtardılar. İHA başladı, SİHA, AKINCI ve Kızılelma. Şimdi de HÜRJET de geliyor.
SAVUNMA SANAYİİ BÜTÇEMİZİ 75 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİYORUZ
Ülkemizde 62 olan savunma sanayi projesi sayısı 750'yi, 56 olan sanayi firma sayısı 2 bin 700'ü buldu. İnanmak. Hükümete geldiğimzide yaklaşık 5,5 milyar dolar proje yürütülüyordu, bugün bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı.
Şimdi ihale süreci devam eden projelerle birlikte savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz. Her alanda yeni atılımları beraberinde getirecektir. Elbette sektör de bu duruma gelene kadar gayret gösterdi.
Yerli ve milli savunma sanayindeki dik duruşumuz ve kararlılığımız sayesinde dışa bağımlılığı azaltmada iyi bir seviyeye geldi. Yerlilik oranımız göreve geldiğimizde yüzde 20'ydi, şimdi %80'e çıkarmamız gelecekte çok iyi anlaşılacak tarihi bir başarıdır. Artık sadece araçta yokuz. Şimdi mühimmatta her çeşidinde varız. Şimdi bizden yurt içi yurt dışı beklenen talepler var. Mevcut projelere devam ederken, geleceğin muharebe ortamına da hazırlanıyoruz.
Her alanda ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkartana kadar durmayacak, duraksamayacağız. Geldiğimiz seviye önemlidir. Ülkemize karşı sergilenen gizli açık ambargoları geçmek için pek çok iş vardır.
Mavi Vatan'ın güvenliği içinde bulunduğumuz kritik süreçte çok daha önem kazandırmıştır. Biz bunları da başaracak mıyız, hiç endişeniz olmasın başaracağız. Çünkü artık geneli itibarıyla toplu bir savunma sistemi ve taaruz sistemi yok. Bunu çeşitlendirerek başarmamız gerekiyor.
BAKAN AKAR'DAN TCG ANADOLU AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuştu.
Akar'ın açıklamalarından satır başları:
Yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirmek bizim için milli istikbal mücadelesidir. Bugün devreye girecek TGC Anadolu da gurur tablosudur. Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teşkil edilmiş TGC Anadolu deniz kuvvetlerimizin amiral gemisi olacaktır. Taşıyacağı İHA'ları ve zırhlı araçlarıyla yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi de en açık şekilde ortaya koymuştur. SİHA'larımızı İHA'larımızı tasarlayıp inşa ve imal seviyesine gelmiş bulunmaktayız. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız, artık cin şişeden çıkmıştır. Büyük ve güçlü Türkiye için yılmadan çalışan savunma sanayimiz sağladığı ekonomik katma değer ile ülkemizi en üst lige taşımıştır. Cumhuriyet tarihinin en yoğun faaliyetlerini icra ettiğimiz bu dönemde deprem yaralarını sarmak için devletimizin tüm kurumlarıyla omuz omuza çalışırken, Mehmetçik sıralı amir komutanlarının emrinde. TSK çok az sayıda ordunun sahip olduğu teknolojik imkana sahip.
DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ!
Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.
Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.
MİLLİ SİHA'LARA ÜS OLACAK
TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.
TCG Anadolu; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek kapasitede bulunuyor.
Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.
Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.
BERABERİNDE 94 ARAÇ TAŞIYABİLECEK
TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.
Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.
Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.
Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.
3 YENİ MİLLİ FIRKATEYNİN SAC KESİMİ YAPILACAK
TCG Anadolu teslim töreninin ardından 3 yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesimi yapılacak.
STM-TAİS iş ortaklığında yürütülecek projede, Anadolu, Sedef, ve Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı olarak 1 adet İSTİF sınıfı fırkateyni 36 ayda inşa etmesi planlanıyor.
Tüm sensör ve silah sistemi milli olarak geliştirilen İSTİF sınıfı fırkateynler, milli hava savunma kabiliyetleri ile donatılacak. Ek olarak baş top, helikopter yakalama sistemi ve ana tahrik sisteminin muhtelif bileşenleri gibi birçok alanda da millileştirme faaliyetleri sürdürülecek.
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