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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik'te fırından pide aldı

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik’te fırından pide aldı

İstanbul Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından, Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir fırına girerek ramazan pidesi aldı.

Pendik'te yapımı tamamlanan 168 projenin toplu açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mitingin ardından Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir fırına girdi.

Fırında bulunan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, ramazan pidesi alarak fırından ayrıldı.

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