09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pendik'te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Pendik'te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Başkan Erdoğan, Pendik'e gelerek tamamlanmış 168 projenin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Pendik'te büyük coşku yaşanırken sokaklar doldu taştı. Başkan Erdoğan törene kaç kişinin katıldığını açıkladı. Bir pankarttaki yazı ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan o pankartı okudu ve "Ula bunlar benim hemşehrim" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.04.2023 17:02 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 17:21
  • 1
  • 16
Pendik’te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te toplu açılış törenine katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Pendik’te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Pendik'te alanda büyük coşku yaşandı.

  • 3
  • 16
Pendik’te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Başkan Erdoğan, 50 bin kişinin meydanı doldurduğunu açıkladı.

  • 4
  • 16
Pendik’te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan’a sevgi seli
  • 5
  • 16
Pendik’te büyük coşku! Sokaklar doldu taştı... Başkan Erdoğan’a sevgi seli