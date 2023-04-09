Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! 'Karadeniz Gazı' dünyanın gündeminde

Türkiye'de enerjide attığı adımların meyvelerini bir bir alıyor. Karadeniz gazı için geri sayım başladı. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını sayfasına taşıyan ABD merkezli Bloomberg, bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile dünyaya servis etti. Haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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