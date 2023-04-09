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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! 'Karadeniz Gazı' dünyanın gündeminde

Türkiye'de enerjide attığı adımların meyvelerini bir bir alıyor. Karadeniz gazı için geri sayım başladı. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarını sayfasına taşıyan ABD merkezli Bloomberg, bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile dünyaya servis etti. Haberde dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 14:14
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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! ’Karadeniz Gazı’ dünyanın gündeminde

Ramazan Bayramı öncesi 'Karadeniz Gazı' karaya çıkıyor. Aynı gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni müjdesini açıklayacak. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye tarihinin en büyük enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığına vurgu yaparak '35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz' dedi.

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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! ’Karadeniz Gazı’ dünyanın gündeminde

NiSAN'DA KARADA, MAYIS'TA HANELERDE

Karadeniz gazının Mayıs ayında evlerde kullanılacağını da açıklayan Bakan Dönmez 'Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur' dedi. Dönmez'in açıklamaları ABD'nin ünlü ekonomi ve finans medya kuruluşu Bloomberg'in dikkatinden kaçmadı.

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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! ’Karadeniz Gazı’ dünyanın gündeminde

"TÜRKİYE, KARADENİZ GAZINI MAYIS'TA EVLERE ULAŞTIRACAK"

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! ’Karadeniz Gazı’ dünyanın gündeminde

GAZIN DEĞERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

'Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir' denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar Dolar olduğunu aktardığı belirtildi.

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Bu sözlerle duyurdular: Erdoğan yeni müjdesine hazırlanıyor! ’Karadeniz Gazı’ dünyanın gündeminde

Haberinde Dönmez'in açıklamalarına geniş yer veren Bloomberg, 'Dönmez, Türk devlet enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın, kontrolleri tamamlandıktan sonra gazı gelecek ay hanelere dağıtacağını söyledi' ifadelerini kullandı.