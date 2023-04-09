AK Parti’de milletvekilliği için gençlik hareketi
Başkan Erdoğan'ın izinde AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oluşturduğu adaylık listesinde Gençlik Kolları Başkanlığında yetişen isimlerin çokluğu dikkati çekti.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un listeleri, Yüksek Seçin Kurulu'na teslim etmesinin ardından gözler milletvekili adaylarına çevrildi.
AK PARTİ'DE GENÇLİK HAREKETİ
"Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır." sözlerinin sahibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet, Gençlik Kolları Başkanlığında yetişen bazı isimleri aday gösterdi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere, birçok genç ismi seçilebilecek yerden aday olarak gösteren AK Parti, gençlere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.
O isimlerden bazıları şöyle;
Yusuf İbiş (Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı) Yozgat adayı
Furkan Ufuk Coşkun (Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı) Bingöl adayı
Zehranur Aydemir (Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı) Ankara adayı
Abdullah Korkmaz (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Gaziantep adayı
Derya Çıraklı (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Eskişehir adayı
Ethem Karahan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Afyonkarahisar adayı
Mustafa Yıldız (İl Gençlik Kolları Başkanı) Adana adayı
Muhammed Çalağan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Van adayı
Emre Karaçizmeli (İl Gençlik Kolları Başkanı) Şanlıurfa adayı
Mesut Bozatlı (İl Gençlik Kolları Başkanı) Gaziantep adayı
Ahmed Mahsum Melikoğlu (İl Gençlik Kolları Başkanı) Diyarbakır adayı
Gökberk Kocaaliler (İl Gençlik Kolları Başkanı) Erzurum adayı
Ömer Faruk Temiztürk (İl Gençlik Kolları Başkanı) Bursa adayı
Mücahit Yılmaz (İl Gençlik Kolları Başkanı) Samsun adayı
Rahmi Can Şeşen (Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyon Üyesi) Sakarya adayı
Cansın Yılmaz Yaşar (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Ankara adayı
Abdurrahman Kikizade (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Diyarbakır adayı
Firdevs Aktürk (İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi) Mersin adayı
EDİRNE, DÜZCE VE AĞRI'DA KADINLAR LİSTEBAŞI
Öte yandan AK Partide kadın adaylar da ciddi bir artış yaşandı. Listelerde, 113 kadın milletvekili adayına yer verildi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'den birinci sıra adayı olurken, Edirne'de Fatma Aksal ile Ağrı'da Ruken Kilerci listebaşı oldu.
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