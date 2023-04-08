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Azerbaycanlı gardaşlardan Başkan Erdoğan'a büyük övgü! Sokağa inip seçim anketi yaptılar! "Büyük Turan" vurgusu...

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Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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Azerbaycanlı gardaşlardan Başkan Erdoğan’a büyük övgü! Sokağa inip seçim anketi yaptılar! Büyük Turan vurgusu...

Türkiye'de seçimlere artık çok bir süre kalırken liderler de çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan anket çalışmaları sürerken Azerbaycan'daki gardaşlarımıza da mikrofon uzatıldı ve Türkiye'deki seçimlerde oy kullansaydınız kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken "büyük turan" vurgusu yaptı. İşte detaylar...

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken parti liderleri yoğun çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

TÜRKİYE 4 İSİMLE SEÇİME GİDİYOR

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarının tespitine karar verildiğini açıkladı.

SIRALAMA İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) kura çekildi. Buna göre oy pusulasındaki sıralama şu şekilde; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan.

AZERBAYCAN'DAKİ KARDEŞLERİMİZE SORULDU: KİME OY VERİRDİNİZ?

Türkiye'de seçimlere artık sayılı günler kala kardeş ülkemiz Azerbaycan'da sokaktaki vatandaşlara "Türkiye'deki seçimlerde oy kullansaydınız kime oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi.

Azeri vatandaşlar Başkan Erdoğan'a övgüler dizerken, özellikle Ermenistan ile yaşanan savaş döneminde Türkiye'nin verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Bir vatandaş ise Başkan Erdoğan'ın Türk devletleriyle olan ilişkisine dikkat çekerken "Büyük turan" vurgusu yaptı.

Azerbaycanlılardan Erdoğan’a büyük övgü! AZERBAYCANLILARDAN ERDOĞAN'A BÜYÜK ÖVGÜ!

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