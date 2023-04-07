PKK’nın sözde kadın yapılanması çözüldü! Dağda terör şehirde siyasi faaliyet

ASKERİ VE İDEOLOJİK EĞİTİM ALMIŞ

Gri listede aranırken teslim olan PKK'lı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Tamcihan Çelebi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Çelebi'yi Kandil'de faaliyet yürüten KJK Bakur (Türkiye) Kadın örgüt yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt kadroları ile bir arada bulunduğunu söyledi. Ovalıoğlu, Çelebi'nin Şehit Şilan Akademisi tarafından kullanılan evde de gördüğünü kaydederek, o dönem gelenlerin askeri ve ideolojik eğitimler aldığını ifade etti. Ovalıoğlu, "O dönem gelenler içerisinde askeri ve ideolojik eğitimler alan, görüşme ve toplantılara katılan ayrıca haklarında örgütsel açıdan soruşturmalar sebebiyle beyanlarda bulunmak üzere Türkiye'den gelen kadro örgüt mensupları ile sivil şahıslar olduğunu biliyorum. Ayrıca o dönem 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçim süreci öncesinde KCK/TM Karargâhında yoğun faaliyetlerin yürütüldüğünü ve başta Türkiye'den olmak üzere farklı alanlardan gelen kadro örgüt mensupları ve sivil şahıslar ile görüşmeler yapıldığını net olarak biliyorum" dedi.

HDP'DEN DEVLETE KARŞI SALDIRIDA YARDIM İSTEĞİ

Tamcihan Çelebi HDP ile bağlantısına ilişkin, çocuklarının bulunması için Silopi HDP ilçe başkanlığında tanıştığı kişilerden yardım istediğini, HDP binasına da çocuklarının durumunu sormak için gittiğini öne sürdü. Teyzesinin evinde olduğu sırada kuzenini HDP Silopi ilçe teşkilatından arayarak çocukları hakkında görüşmek için çağırdıklarını dile getiren Çelebi, "İlçe parti binasına gittim. Parti ilçe binasında gittiğimde HDP Silopi İlçe Eşbaşkanı Asuman Külter sokakta kadınlarla buluşup toplantı yapacağız dedi. Benimde katılmamı istedi. Bu buluşmaya yaşlı anneler ve genç kızlar katılmıştı. Sayıları toplamda 20-30 arasındaydı. Bu yaşlı kadınlardan barış anneleri olarak bahsedilmekteydi. Beyaz yazma takmaktaydılar. Toplantıya katılanlar tarafından Asuman Külter'e biraz sitem edildi.