PKK'nın sözde kadın yapılanması çözüldü! Dağda terör şehirde siyasi faaliyet
PKK'nın güvenlik kaynakları tarafından çözülen kadın alan yapılanmasında yer alan örgüt üyesi Tamcihan Çelebi'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Örgütün kadın yapılanması içerisinde terör örgütünün ideolojisi ve talimatları doğrultusunda aktif olarak sözde sosyal yaşantısını kendisine kılıf olarak kullandığı anlatılan Tamcihan Çelebi'nin, gizliliğe riayet ederek faaliyet yürüttüğü, örgüt içerisinde inisiyatif ve sorumluluk aldığı kaydedildi.
Çelebi hakkında ifade veren gizli tanık Ulaş, Çelebi'nin Diyarbakır'da 'kadro' eğitimini aldığını, 2010-2013 yılları arasında KCK Türkiye Kadın Yapılanması Toplumsal Alan Merkezi'ne bağlı örgütsel çalışmalarda yer aldığını, kendisini 2014'te Gare'deki Bargera bölgesinde misafirhanede gördüğünü aktardı.
"Kendisinin burada Suriye bölgesine gönderileceğini öğrenmiştim. Türkiye içerisinde örgüt adına siyasi faaliyetlerde bulunduğunu duymuştum" şeklinde beyanda bulundu.
ASKERİ VE İDEOLOJİK EĞİTİM ALMIŞ
Gri listede aranırken teslim olan PKK'lı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, Tamcihan Çelebi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Çelebi'yi Kandil'de faaliyet yürüten KJK Bakur (Türkiye) Kadın örgüt yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt kadroları ile bir arada bulunduğunu söyledi. Ovalıoğlu, Çelebi'nin Şehit Şilan Akademisi tarafından kullanılan evde de gördüğünü kaydederek, o dönem gelenlerin askeri ve ideolojik eğitimler aldığını ifade etti. Ovalıoğlu, "O dönem gelenler içerisinde askeri ve ideolojik eğitimler alan, görüşme ve toplantılara katılan ayrıca haklarında örgütsel açıdan soruşturmalar sebebiyle beyanlarda bulunmak üzere Türkiye'den gelen kadro örgüt mensupları ile sivil şahıslar olduğunu biliyorum. Ayrıca o dönem 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçim süreci öncesinde KCK/TM Karargâhında yoğun faaliyetlerin yürütüldüğünü ve başta Türkiye'den olmak üzere farklı alanlardan gelen kadro örgüt mensupları ve sivil şahıslar ile görüşmeler yapıldığını net olarak biliyorum" dedi.
HDP'DEN DEVLETE KARŞI SALDIRIDA YARDIM İSTEĞİ
Tamcihan Çelebi HDP ile bağlantısına ilişkin, çocuklarının bulunması için Silopi HDP ilçe başkanlığında tanıştığı kişilerden yardım istediğini, HDP binasına da çocuklarının durumunu sormak için gittiğini öne sürdü. Teyzesinin evinde olduğu sırada kuzenini HDP Silopi ilçe teşkilatından arayarak çocukları hakkında görüşmek için çağırdıklarını dile getiren Çelebi, "İlçe parti binasına gittim. Parti ilçe binasında gittiğimde HDP Silopi İlçe Eşbaşkanı Asuman Külter sokakta kadınlarla buluşup toplantı yapacağız dedi. Benimde katılmamı istedi. Bu buluşmaya yaşlı anneler ve genç kızlar katılmıştı. Sayıları toplamda 20-30 arasındaydı. Bu yaşlı kadınlardan barış anneleri olarak bahsedilmekteydi. Beyaz yazma takmaktaydılar. Toplantıya katılanlar tarafından Asuman Külter'e biraz sitem edildi.
Belediyeyi HDP kazanmasına rağmen niye hizmet edilmiyor dendi. Asuman Külter ise siz bizim yanımızda durun devlet bize vermiyor biz nasıl size verelim dedi. Asuman Külter devlet bize saldıracak olursa sizde gelin bize yardım edin dedi. Asuman bu konuşmayı yapınca ben halka yardım eli uzatıp erzak dağıtacağını düşünüyordum ancak yapmış olduğu konuşmada sürekli olarak devletin kendilerine saldırması durumunda yardım edin şeklinde konuşmalar yapınca HDP ilçe binası içerisinde stoklanan erzakın fakir ailelere yardım etmek amacıyla değil başka bir amaç için tutulduğunu düşünmeye başladım" dedi.
HDP BİNASINDA PKK EĞİTİMİ TEKLİFİ
Çocuklarını aradığı sırada kızının kendisinin İstanbul'da olduğunu öğrenmesinin ardından yanına geldiğini belirten Çelebi, komşusunun HDP'de görevli olduğunu,16 yaşındaki kızını parti ile komşusunun tanıştırdığını kaydetti. Çelebi, "Komşum kızımı parti ile tanıştırdıktan sonra yanında götürdü. Düşündüğüm kadarıyla bu kadın aracılığıyla kızımın yanıma geldiğini HDP partisi içerisinde bulunanlar öğrenmişler. Kızıma HDP içerisinde bulunan gençlik yoluyla temas ederek Diyarbakır'a götürerek PKK eğitimi vererek, kırsala götüreceklerini, eğitim aldıktan sonra 'istersen annenin yanına dönebilirsin' demişler." ifadelerini kullandı.
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