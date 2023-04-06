Kılıçdaroğlu İnce'ye teklifte bulundu mu? Peş peşe açıklamalar! Yılan hikayesine döndü
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ellerinden geleni yaptıklarını ancak Muharrem İnce ile uzlaşamadıklarını söyledi. İnce, görüşmeyi yalanladı. CHP'lilerden peş peşe 'Görüştük' açıklaması gelince, İnce yeni bir açıklama daha yaptı, "Bütün kamuoyu gibi bizde de partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken, meselenin yakınından bile geçilmemiştir. Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır." dedi.
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ittifak teklif ettiklerini ancak uzlaşamadıklarını söyledi. İnce, bu iddiayı reddetti. Bu kez CHP'li Fikri Sağlar, görüşmeyi bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. CHP'li Engin Altay da, İnce ile 2 kez görüştüğünü açıkladı. Muharrem İnce'den bu açıklamalar sonrası yeni bir açıklama geldi. İnce, "Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
KEMAL KILIÇDAROĞLU: TEKLİF ETTİK UZLAŞAMADIK
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir yayında Muharrem İnce'ye ittifak teklif ettiklerini ancak uzlaşamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Biz üzerimize düşeni yaptık ama uzlaşamadık" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE HEMEN YALANLADI
Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den açıklama gecikmedi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı, "Bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmadı. dedi.
İNCE ŞU İFADELERİ KULLANDI:
Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştı.
Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır.
CHP'Lİ SAĞLAR: İNCE İLE GÖRÜŞTÜM
Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar da karşılıklı açıklamalara dahil oldu. Sağlar, İnce ile kendisinin görüştüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:
Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.
Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.
Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.
Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce'nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim.
BİR AÇIKLAMA DA CHP'Lİ ALTAY'DAN: İKİ KEZ GÖRÜŞTÜK
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İnce ile iki kez görüşüldüğünü belirterek, "Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır." dedi.
MUHARREM İNCE'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
İnce, peş peşe gelen 'Görüştük' açıklamaları sonrası yeni bir açıklama yaptı. İnce, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
Ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil, ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İYİ Parti olabileceğini ifade ettim. Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır. Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken, meselenin yakınından bile geçilmemiştir. Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.
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