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İYİ Parti'de istifa depremi! Tam 150 kişi partiden ayrıldı...

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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İYİ Parti’de istifa depremi! Tam 150 kişi partiden ayrıldı...

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP kaynaklı rahatsızlıklar sonrası yaşanan istifaların ardından şimdi de liste konusunda istifalar yaşanıyor. İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ve görevlerinden istifa etti. Gören yaptığı açıklamada 150 İYİ Partilinin partiden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Yedili koalisyon içinde yer alan İYİ Parti'nin tabanı CHP-HDP ittifakından son derece rahatsız olurken son anketlerde İYİ Parti'de de büyük bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.

YÜZDE 8'LERE DÜŞTÜ

CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin son oy oranının yüzde 8'lere kadar düştüğünü belirtirken Akşener'in mermi şovunun da "ülkücü tabanı toparlama girişimi" olarak yorumlamıştı.

AĞIRALİOĞLU'NUN KILIÇDAROĞLU VE HDP RAHATSIZLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olan ve Akşener'in masadan kalkması sonrası yaşananlar nedeniyle İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etmişti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yaptığı açıklamada partinin masadan ayrılması sonrası da ciddi sayıda üyenin istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ PARTİ'DE 150 İSTİFA BİRDEN

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ve görevlerinden istifa etti.

Gören, merkez ilçe başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İYİ Partinin yılmaz neferi olmaktan hep gurur duyduğunu söyledi.

İl başkanlığı atamasında İYİ Parti Genel Merkezinin Edirne'deki iradeyi yok saydığını ileri süren Gören, demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması yapan İYİ Parti Genel Merkezinin yine demokrasi adına parti tüzüğünün 26. maddesini yok saydığını savundu.

"Ben bu yola her türlü adaletsizlikle mücadele etmek için çıktım. Bu adaletsiz ortama boyun eğersem kendimle çelişmiş olurum" diyen Gören, adalete olan inancına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Gören, şunları kaydetti:

"Genel merkezin bu haksız tutumu neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerim de görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gören, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün 66 kişiden oluşan Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri ile toplam 150 İYİ Partilinin daha istifa ettiğini belirtti.

Son 2 günde İYİ Partiden Keşan İlçe Yönetimi, Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi istifa etmişti.

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