İYİ Parti’de istifa depremi! Tam 150 kişi partiden ayrıldı...

Gören, şunları kaydetti:

"Genel merkezin bu haksız tutumu neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerim de görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gören, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün 66 kişiden oluşan Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri ile toplam 150 İYİ Partilinin daha istifa ettiğini belirtti.

Son 2 günde İYİ Partiden Keşan İlçe Yönetimi, Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi istifa etmişti.