İYİ Parti'de istifa depremi! Tam 150 kişi partiden ayrıldı...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP kaynaklı rahatsızlıklar sonrası yaşanan istifaların ardından şimdi de liste konusunda istifalar yaşanıyor. İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ve görevlerinden istifa etti. Gören yaptığı açıklamada 150 İYİ Partilinin partiden ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...
Yedili koalisyon içinde yer alan İYİ Parti'nin tabanı CHP-HDP ittifakından son derece rahatsız olurken son anketlerde İYİ Parti'de de büyük bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.
YÜZDE 8'LERE DÜŞTÜ
CHP yandaşı Nevşin Mengü İYİ Parti'nin son oy oranının yüzde 8'lere kadar düştüğünü belirtirken Akşener'in mermi şovunun da "ülkücü tabanı toparlama girişimi" olarak yorumlamıştı.
AĞIRALİOĞLU'NUN KILIÇDAROĞLU VE HDP RAHATSIZLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olan ve Akşener'in masadan kalkması sonrası yaşananlar nedeniyle İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etmişti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta yaptığı açıklamada partinin masadan ayrılması sonrası da ciddi sayıda üyenin istifa ettiğini duyurmuştu.
İYİ PARTİ'DE 150 İSTİFA BİRDEN
İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcı Gören ve yönetim kurulu üyeleri, partiden ve görevlerinden istifa etti.
Gören, merkez ilçe başkanlığında yönetim kurulu üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, cesur bir Türk kadını olarak genel başkanı kadın olan İYİ Partinin yılmaz neferi olmaktan hep gurur duyduğunu söyledi.
İl başkanlığı atamasında İYİ Parti Genel Merkezinin Edirne'deki iradeyi yok saydığını ileri süren Gören, demokrasi adına milletvekilliği aday adaylığı temayül yoklaması yapan İYİ Parti Genel Merkezinin yine demokrasi adına parti tüzüğünün 26. maddesini yok saydığını savundu.
"Ben bu yola her türlü adaletsizlikle mücadele etmek için çıktım. Bu adaletsiz ortama boyun eğersem kendimle çelişmiş olurum" diyen Gören, adalete olan inancına kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Gören, şunları kaydetti:
"Genel merkezin bu haksız tutumu neticesinde delegenin büyük teveccühü ile seçilerek geldiğim Edirne Merkez İlçe Başkanlığı görevimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Benimle beraber tüm yönetim kurulu üyelerim de görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etme kararı almışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Gören, bir gazetecinin sorusu üzerine, bugün 66 kişiden oluşan Merkez İlçe Başkanlığı üyeleri ile toplam 150 İYİ Partilinin daha istifa ettiğini belirtti.
Son 2 günde İYİ Partiden Keşan İlçe Yönetimi, Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Partili üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi istifa etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
- İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...
- Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?
- MEB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? MEB 5 BİN personel alım sonuçları belli oldu mu?