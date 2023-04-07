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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz." dedi.

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