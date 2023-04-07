Erzurumlu gaziden Akşener’e tepki: Keşke o mermileri, bize kurşun sıkan PKK’lılar için atsaydı

"BİZİM HESABIMIZI SORACAK MI?"

Gazi Durmuş, "Bizim için vatan, bayrak her şeyden azizdir. Meral Akşener bu mermileri, bize kurşun sıkan PKK'lılar için atsaydı. Bizim bir binaya denk gelen kurşun kadar değerimiz yok mu?" ifadelerini kullandı.