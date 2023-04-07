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Erzurumlu gaziden Akşener’e tepki: Keşke o mermileri, bize kurşun sıkan PKK’lılar için atsaydı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Erzurumlu gaziden Akşener’e tepki: Keşke o mermileri, bize kurşun sıkan PKK’lılar için atsaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hırsızlık olayında il binasına kurşun gelmesini çarpıttı. Akşener, gerçekler ortaya çıkmasına rağmen özür yerine olayı istismara çevirdi. Akşener'in, kürsüden mermi fırlatmasına tepkiler devam ederken bir tepki de Erzurum'da yaşayan gazi Ebubekir Durmuş'tan geldi. İşte ayrıntılar...

2017 yılında henüz 27 yaşındayken Şırnak Gabar'da yürütülen operasyonda teröristlerin önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Durmuş'un sol kol ve sol bacağı felç oldu.

Kafatasından ağır yaralanan ve onlarca ameliyat geçiren Ebubekir Durmuş'a kafatası nakli yapıldı. Tedavisi 6 yıldır devam eden gazi Durmuş, "Ben Gabar'da gazi oldum. Hendek operasyonlarında ödüllerim var. Genç yaşımda vatan için gecelerce çatıştım. Hainlerin tuzaklarıyla bu hale geldim. Ben 'Vatan sağolsun' dedim' dedi.

"BİZİM HESABIMIZI SORACAK MI?"

Gazi Durmuş, "Bizim için vatan, bayrak her şeyden azizdir. Meral Akşener bu mermileri, bize kurşun sıkan PKK'lılar için atsaydı. Bizim bir binaya denk gelen kurşun kadar değerimiz yok mu?" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre Durmuş, "Bugün HDP'nin de içinde bulunduğu yapı, yarın bize bu yapılanların hesabını soracak mı?" dedi.

Gazi Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Gazilerin, şehit ailelerinin her zaman yanında durdu. Bizlerin her zaman destekçisi oldu. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de siyaset çevreleri İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ruh halini konuşuyor. Parti binasına isabet eden mermiyi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan PKK/HDP anlaşmasıyla kaybettiği milliyetçi oyları geri almak için fırsat bilen Akşener'in meclise bir avuç mermiyle gelip kürsüden sağa sola mermi fırlatması komik bulundu.

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