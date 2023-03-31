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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarına sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in açıklamalarına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, Meral Akşener'in açıklamalarına da tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya adresinden "İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz. Sayın Akşener’in bu saldırıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır." ifadeleri

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