06 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den sosyal medyada viral olan klip: 20 yılda Türkiye böyle ayağa kalktı

AK Parti'den sosyal medyada viral olan klip: 20 yılda Türkiye böyle ayağa kalktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
ABONE OL
AK Parti’den sosyal medyada viral olan klip: 20 yılda Türkiye böyle ayağa kalktı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yılda yaptığı projeleri anlatan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" adlı kampanya klibi hazırladı. Türkiye’nin 100. yılında dev projelerin anlatıldığı “Milletimin Yıldızıdır Parlayacak” kampanya klibi kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İstiklal Marşı’ndan esinlenerek hazırlanan klibe ilişkin İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “İlhamı İstiklâl Marşı'mızdan alarak 20 yılda Türkiye’mizde yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif’in ifadesiyle: ‘O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçim sürecine yönelik hem saha hem de sosyal medya çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Seninle Oldu Sensiz Olmaz' kampanya klibinin ardından yeni bir klip daha yayınladı. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şiirinden esinlenerek hazırlanan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" kampanya klibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı eserler, yatırımlar, dev projeler, milli teknoloji hamleleri anlatıldı.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Yıldızıdır Parlayacak klibini "İlhamı İstiklâl Marşı'mızdan alarak 20 yılda Türkiye'mizde yıldızlaşan projeler yaptık. Şimdi Merhum Akif'in ifadesiyle: 'O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.' diyoruz" ifadeleriyle paylaştı. #yıldızıdırparlayacak etiketiyle paylaşılan klip, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

100 bini aşkın twitter kullanıcısı #yıldızıdırparlayacak etiketiyle paylaşım yaptı.

Türkiye Gündemi'nde uzun süre gündemde kalan klip milyonlarca izlenme oranına ulaştı.

"YAPARSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN YAPAR"

Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları paylaşımda şu ifadeler dikkat çekti;

"Einstein'ın "Bilinç vardığı noktadan geri dönemez" diye muhteşem bir sözü var. Erdoğan bize gerçek bağımsızlığın ne olduğunu gösterdi. Artık geri dönemeyiz."

"Son 20 yılda Türkiye'nin yıldızını parlatan Erdoğan'a teşekkür ediyorum.", "Türkiye Yüzyılı, yerli ve milli İHA'ların, SİHA'ların ve Kızılelma'nın yüzyılı olacak."

"Abdülhamid Han, Kanuni, Yavuz… Petrol ve doğalgaz araştırmalarını kendi sondaj gemileriyle yapan büyük ve güçlü Türkiye'nin hikayesi."

"Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar"

YARININ TÜRKİYE'SİNİ AYDINLATAN YILDIZ PROJELER

Milletimin Yıldızıdır Parlayacak klibinde Türkiye'ye çağ atlatan eserlere yer verildi.

Yarının Türkiye'sini adeta bir yıldız gibi ışıl ışıl parlatan eserler arasında; yerli otomobil, şehir hastaneleri, havalimanları, İHA/SİHA, KIZILELMA, milli teknoloji hamlesi, yerli sondaj gemileri, barajlar gibi pek çok örnek yer aldı.

Erdoğan ne dediyse yaptı ERDOĞAN NE DEDİYSE YAPTI
Antalya’da 89 proje hizmete girdi ANTALYA'DA 89 PROJE HİZMETE GİRDİ
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA