AK Parti’den sosyal medyada viral olan klip: 20 yılda Türkiye böyle ayağa kalktı

14 Mayıs seçim sürecine yönelik hem saha hem de sosyal medya çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 'Seninle Oldu Sensiz Olmaz' kampanya klibinin ardından yeni bir klip daha yayınladı. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı şiirinden esinlenerek hazırlanan "Milletimin Yıldızıdır Parlayacak" kampanya klibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'ye kazandırdığı eserler, yatırımlar, dev projeler, milli teknoloji hamleleri anlatıldı.