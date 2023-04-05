Türkiye'den flaş karar! Hava sahası o uçuşlara kapatıldı
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Süleymaniye'de PKK terör örgütünü faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütü üyelerinin havalimanına nüfuz etmesi ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle Türk hava sahasının, 3 Nisan itibarıyla Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarına kapatıldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını bildirdi.
Sözcü Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
3 NİSAN İTİBARIYLA KAPATILDI
Bilgiç, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." ifadesini kullandı.
KARAR 3 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
Söz konusu kararın Süleymaniye'de "PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde" alındığını vurgulayan Bilgiç, kararın ilk aşamada 3 Temmuz'a kadar geçerli olmasının öngörüldüğünü, bu tarihe kadar yakından izlenecek gelişmeler ışığında kararın tekrar gözden geçirileceğini kaydetti.
DUHOK'TA DÜŞEN TERÖR HELİKOPTERLERİN ASIL SAHİBİ KİM? TERÖR ÖRGÜTÜ PKK NASIL SUÇÜSTÜ OLDU?
Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz Mart ayında havalanan Türkiye sınırına 60 kilometre (km) mesafedeki Duhok kentinde düşen esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki PYD/YPJ'li 9 terörist olduğu kesinleşti.
Suriye'de ABD'li generallerin gözetiminde özel eğitim alan sözde Anti Terör Birliği (YAT) yapılanmasına bağlı teröristler, Süleymaniye yakınlarındaki Kandil'in Balakayati Kampına helikopterle geçiş yapmak için havalandılar.
Pilotlardan birinin terör örgütü PKK/YPG'den "Şervan Kobani" olduğu ortaya çıktı. Ancak terör örgütünün bir helikoptere nasıl sahip olduğu gizemini koruyor. Gerek ABD, gerekse de helikopterin üreticisi Fransa'dan tatmin edici bir açıklama gelmedi. Helikopterde özellikle Pentagon ve CIA tarafından PYD/PKK içinde özel eğitim verilen YAT adlı sözde antiterör birliklerinden üst düzey teröristlerin öldüğü anlaşıldı. MİT ve TSK'nın neredeyse gün aşırı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü yöneticilerini nokta operasyonlarla hedef aldığı SİHA operasyonları nedeniyle bölgeler arası geçişlerde terör örgütünün kara ulaşımı yerine kritik kadrolarını helikopterle taşıma kararı aldığı belirlendi.
İŞTE ABD'NİN ÖZEL EĞİTTİĞİ TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ!
Ana gövdesini terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, (SDG) ve terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamalarda, esrarengiz helikopterde PKK'nın Suriye kanadındaki sözde "Kadın Savunma Birlikleri" adındaki YPJ terör örgütünün kadın teröristlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.Terör örgütünün yaptığı açıklamada, "15 Mart akşamı arkadaşlarımız özel bir görev için Süleymaniye şehrine gitti." denilerek, kötü hava koşullarından dolayı helikopterin düştüğü iddia edildi. 9 teröristin isimleri de açıklandı: Şervan Kobanê, Dîdar Dêrik, Rojeng Rifat, Feraşîn Baran, Xebat Dirbêsiyê, Doxan Efrîn, Harun Rojava, Hogir Dêrik ve Koçer Dêrik.
Direk Pentagon ve CIA'ya bağlı Amerikalı subayların eğittiği sözde anti terör birliği YAT, terör örgütü YPG'ye bağlı bir birim. Ölen teröristlerden Şervan Kobani'nin ABD'nin özel destek verdiği Suriye'deki PYD/YPG'nin sözde genel komutanı Mazlum Abdi'nin yeğeni Şervan Kobani. 9 teröristle ilgili kimlik bilgileri ise şöyle:
Kod adı: Şervan Kobanê
Gerçek adı: Ebdo Ehmed Ebdî
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobani 2011
YAT birimine bağlı sözde komutan.
Kod adı: Feraşîn Baran
Gerçek adı: Nejbîr Mehmûd Hemdo
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2015
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Dîdar Dêrik
Gerçek adı: Hemdiya Seydo Seydo
Terör örgütüne katılım tarihi: Efrîn 2014
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Rojeng Rifet
Gerçek adı: Berfîn Bîlal Rifet
Terör örgütüne katılım tarihi: Şehba 2020
YAT birimine bağlı terörist.
Kod adı: Xebat Dirbêsiyê
Gerçek adı: Rênad Îzedîn Elî
Terör örgütüne katılım tarihi: Qesrik 2017
Kod adı: Dogan Efrîn
Gerçek adı: Hadî Hemdûş Zahir
Terör örgütüne katılım tarihi: Kobanê 2014
Kod adı: Harûn Rojava
Gerçek adı: Mecîd Silêman Mihemed
Terör örgütüne katılım tarihi: Qamişlo 2014
Kod adı: Hogir Dêrik
Gerçek adı: Elaa Ednan Hemûd
Terör örgütüne katılım tarihi: Dêrik 2017
Kod adı: Koçer Dêrik
Gerçek adı: Diwêş Ehmed Omer
Terör örgütüne katılım tarihi: Rimêlan 2017
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