CHP medyası birbirine girdi! Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Barış Terkoğlu'ndan birbirleri hakkında flaş iddialar: Köstebek, kullanılmaya müsait gazeteci...
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi CHP'nin içinde kazan kaynarken, fondaş medyada da kavga başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ODA TV'nin sahibi Sözcü yazarı Soner Yalçın arasında kılıçlar çekildi. Soner Yalçın'ın eski çalışanı Barış Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu'na karşı çalışan CHP'li gazeteci" iddiasını köpürten Tuncay Özkan'ın güdümünde bulunan KRT, o ismin Soner Yalçın olduğunu iddia etti. Bu iddiayı yanıtlayan Yalçın, Özkan'ı "CHP içindeki köstebek" olmakla suçlarken; Barış Terkoğlu'nu da isim vermeden "Kullanılmaya müsait çömez gazeteci" ifadeleriyle hedef aldı. Kavgaya firari FETÖ'cü Cevheri Güven de dahil oldu.
14 Mayıs'a 40 günden az bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan medya birbirine girdi. Kendi içlerinde savaşa başlayan fondaş medyada kılıçlar peş peşe çekilirken, iddiaların da ardı arkası kesilmedi.
BARIŞ TERKOĞLU'NUN İDDİASI: KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YALI ÇETESİ
Geçtiğimiz günlerde eski Oda TV çalışanı Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu, "Kılıçdaroğlu'na karşı 'Yalı Partisi'" başlıklı bir yazı yazarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir ekibin çalıştığını ve bunların içinde CHP'li bir gazetecinin olduğunu da iddia etti.
Terkoğlu, "Yalı Partisi"nin fonladığı, kimi gazeteciler başta olmak üzere, muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden, Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmekti." iddiasında bulundu.
TUNCAY ÖZKAN'IN KRT'Sİ SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan'ın güdümündeki KRT TV ise bu yazıda bahsi geçen gazetecinin Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın olduğunu yazdı.
KRT, "YALI ÇETESİNDEN SONER YALÇIN" çıktı diye yazarken Kılıçdaroğlu'na ve ortaklarına karşı operasyon için düğmeye basıldığını iddia etti.
ODA TV'DEN TUNCAY ÖZKAN-FETÖ PAZARLIĞINA GÖNDERME YAPTI
Oda TV ise bu iddiaya FETÖ'nün yayın organlarından Kanaltürk'ü FETÖ'cü Akın İpek'e satan Tuncay Özkan'ın para pazarlığını yeniden gündeme getirerek yanıt vermeye çalıştı.
FİRARİ FETÖ'CÜ CEVERİ GÜVEN DE KAVGANIN PARÇASI
Öte yandan Firari Fetullahçı Cevheri Güven de CHP medyasının kavgasına dahil oldu.
Eski Oda TV Yazarı Nihat Genç FETÖ'cü Güven'in çektiği videonun görselini "Huu komşular, duyduk duymayın demeyin, muhalif ortaklar FETÖ'yle ve CHP arasında 'rant kavgası' beklediğimden de çok erken başladı: FETÖ'cü Cevheri Güven'le Emre Uslu: 'Tayyip, Tuncay Özkan'a 95 milyon verdi' diye yayın yapıyor!" ifadeleriyle paylaştı.
BU KEZ SONER YALÇIN İSİM VERMEDEN HEM ÖZKAN'A HEM TERKOĞLU'NA DALDI
Sert kavgaya bugün Soner Yalçın, Sözcü gazetesindeki yazısıyla devam etti.
Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğunu belirterek Kılıçdaroğlu'na uyarılarda bulunan Soner Yalçın, "Yalı Partisi" iddiasını yazan eski Oda TV çalışanı Barış Terkoğlu için de "Kullanılmaya müsait çömez gazeteci" dedi.
Yalçın "CHP genel merkezindeki kim bu köstebek... On milyonlarca dolar peşinde" başlığıyla kalema aldığı yazıda fondaşlarına adeta ateş etti.
"Partilerin güdümü ve kontrolü altındaki bu gazeteciler, siyasi odakların çıkarları doğrultusunda toplumsal gerçekliklerden arındırılmış yalan bilgiler üreterek/ toplumu manipüle ederek kitlelerde rıza üretme işine koyuluyor..." ifadelerini kullanan Yalçın, iktidarı da hedef alarak, "Mevcut iktidara yakın medyayı biliyoruz. Peki ya "bizim mahalleyi" kimler gölgesine aldı? Baksanıza... Köşe yazılarında, ekranlarda nedensellik bağı aranmaksızın, tek kaynak gösterilmeden salt dedikodu üzerinden sözde habercilik yapılıyor..."
CHP medyasının manipülasyon yaptığını öne süren Yalçın Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğu iddiasını şöyle yazdı;
"Kılıçdaroğlu'na -Akşener'e rağmen- "aday ol" dayatmasını partide kimler yaptı?
İmamoğlu ve Yavaş'a partide kimler düşmanlık yaptı?
Ve kimler aslında, AKP'nin isteğini yaptı?
CHP genel merkezindeki bu egemen grup kim? Muharrem İnce, her tv'ye çıkışında bu kumpas merkezini anlatıyor..."
Başkan Erdoğan'ın iktidardan indirmek için tarihi fırsat yakalandığını iddia eden Soner Yalçın, "illa Kılıçdaroğlu olsun" dayatmasının yapıldığını öne sürerek "Mesela bu köstebek; "FETÖ'den yüz milyon dolara yakın alacağım var" diye AKP'yi devreye sokarak TMSF'den para alma peşindeki bir CHP danışmanı olabilir mi? AKP desteği olmasa satış sözleşmesinde adı olmamasına rağmen davaya müdahil olmak isteyebilir mi?" iddiasında bulundu.
"Bu işlerde ona akıl veren, "oksijensiz" kalmış gazeteci- patronu da yazarız elbet..." diyen Yalçın, "Bunlar ve kullanılmaya müsait çömez gazetecilerin AKP değirmenine su taşıdığı belli değil mi?" ifadeleriyle Barış Terkoğlu'nu da isim vermeden hedefe koydu.
Daha sonra Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulunan Yalçın, "Umarım Kılıçdaroğlu, kendisi ve ülkemize büyük bedel ödetmeden bu gerçeğin farkında olur... Hemen farkına varmalı, çünkü henüz hiçbir şey bitmiş- geçmiş değil..." dedi.
RANT KAVGASI
Yaşananlar CHP medyasında dönen kirli dolapları kurdukları iktidar rüyasıyla açığa çıkarırken rant kavgasının çok erken başladığının kanıtı oldu.
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