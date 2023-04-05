CHP medyası birbirine girdi! Soner Yalçın, Tuncay Özkan, Barış Terkoğlu’ndan birbirleri hakkında flaş iddialar: Köstebek, kullanılmaya müsait gazeteci...

"Partilerin güdümü ve kontrolü altındaki bu gazeteciler, siyasi odakların çıkarları doğrultusunda toplumsal gerçekliklerden arındırılmış yalan bilgiler üreterek/ toplumu manipüle ederek kitlelerde rıza üretme işine koyuluyor..." ifadelerini kullanan Yalçın, iktidarı da hedef alarak, "Mevcut iktidara yakın medyayı biliyoruz. Peki ya "bizim mahalleyi" kimler gölgesine aldı? Baksanıza... Köşe yazılarında, ekranlarda nedensellik bağı aranmaksızın, tek kaynak gösterilmeden salt dedikodu üzerinden sözde habercilik yapılıyor..."

CHP medyasının manipülasyon yaptığını öne süren Yalçın Tuncay Özkan'ın CHP içindeki köstebek olduğu iddiasını şöyle yazdı;

"Kılıçdaroğlu'na -Akşener'e rağmen- "aday ol" dayatmasını partide kimler yaptı?

İmamoğlu ve Yavaş'a partide kimler düşmanlık yaptı?

Ve kimler aslında, AKP'nin isteğini yaptı?

CHP genel merkezindeki bu egemen grup kim? Muharrem İnce, her tv'ye çıkışında bu kumpas merkezini anlatıyor..."