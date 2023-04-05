Turgay Ciner talimatı verdi! Habertürk'te "tornistan" hazırlığı
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 40 günden az bir süre kala Turgay Ciner'in patronu olduğu Habertürk, hükümeti hedef alan yayınların merkezi konumunda... Geçtiğimiz günlerde bir ilkokul öğrencisine söyletilen "pirzola" mizanseni ile başlayan süreç, 6'lı koalisyonun dağıldığı günlerdeki yayınlarla sürdü. Koalisyon temsilcilerini sık sık ekranlarında ağırlayan Habertürk, 14 Mayıs öncesi yeniden pozisyon alma çabası içerisine girerken; Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini yazdı. Akşam gazetesi yazarlarından Hüseyin Besli'nin, "Habertürk'ün Erdoğan portesi için katkı istediler" yazısına da dikkat çeken Altınok, Habertürk'ün tornistan yapmaya hazırlandığını dile getirdi.
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlere doğru yaklaşılırken CHP yandaşı medya kanallarında hükümete yönelik saldırıların dozajı artarken, Habertürk'ün de bu yönde tutum sergilemesi dikkat çekti. 6'lı koalisyon masasının dağıldığı günlerde agresif bir yayın politikası izleyen Habertürk, seçim öncesi anket sonuçlarının Erdoğan'ın lehine gelmesiyle birlikte frene bastı. Habertürk'ün patronu Turgay Ciner'in kanal yöneticilerine "dengeli gidelim" şeklinde talimat verdiği öğrenilirken; Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, Habertürk'ün "tornistan" yapmaya hazırlandığını söyledi.
Altınok'un yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Seçimler öncesi Halk TV'nin pabucunu dama atan Habertürk, 6'lı Masa'nın yayın organı gibi faaliyet gösterdiği için eleştirilerin hedefindeydi.
Burada tepki gösterilen durumun Habertürk'ün "yandaşlığı" olmadığını hatırlatalım.
Sorun, tarafsızlık numarası yapmaları, sinsice seyirciyi aptal yerine koymaları, hatta FOX TV seviyesine inip düzmece haberlere başvurmalarıydı.
Daha önce bu köşede yer verdiğim eleştirileri tekrarlamayacağım. Sadece Habertürk'ün "karne hediyesi olarak çocuğuna pirzola alan annenin dramı" haberi desem yeterli olur sanırım. Biliyorsunuz, bizler haberin kurmaca olduğunu ortaya çıkartınca özür dilemek zorunda kalmışlardı.
Neyse...
"DENGELİ GİDELİM" TALİMATI
Eleştiriler yoğunlaşınca Turgay Ciner'in "Dengeli gidelim" talimatının Kenan Tekdağ tarafından yöneticilere iletildiğini duymuştum. Gerçekten de tartışma programlarındaki "kullanışlı AKP'li" sayısını artırdılar. Nereye kadar dayanırlar bilmiyorum ama yalan haber yapmamaya da özen gösteriyor olmalılar.
ERDOĞAN PORTRESİ HAZIRLIĞI
Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:
"Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"
Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:
"Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..."
"YAYIN POLİTİKAMIZ NEDENİYLE Mİ?"
Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli'nin "Habertürk" yazısı da oldukça dikkat çekici. Besli "Bir Recep Tayyip Erdoğan" protesi hazırlamak için kendisine teklif geldiğini belirterek, Altınok gibi o da Turgay Ciner'in zevahiri kurtarma derdin olduğunu belirtti.
Besli'nin yazısında önemli bölümler şu şekilde:
Bir hanımefendi aradı.
Habertürk olarak bir R. Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?
Biz daha cevap vermeden başladı hanımefendi diğer katılımcıları saymaya... İçlerinde muvazzaf bakan olduğu gibi Ak Parti MYK-MKYK üyelerinin yanında aktif siyaseti bırakmış tanınmış şahsiyetler de vardı.
Hiç tereddüt etmeden; Habertürk'ün hiçbir programında/ekranında hiçbir şekilde yer almamızın söz konusu olamayacağını söylememiz üzerine hanımefendi bizim gerekçemizi beklemeden;
"Yayın politikamız nedeniyle mi?" diye soruverdi!
"Evet!" dedik "evet"
ZEVAHİRİ KURTARMA DERDİNDE
Habertürk uzun zamandır özellikle bizim mahalleden aparttığı elemanlarla 7/24 muhalefete, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışıyor.
Peki; bu bizi niye rahatsız ediyor?
Çünkü Habertürk mertçe, dürüstçe çalışmıyor, ikiyüzlülük yapıyor da ondan...
Güya tarafsızmış ve her türlü bilgiye itibar edermiş gibi davranarak, fakat yeri geldiğinde çekinmeden yalan söyleyerek, gerçekleri ters yüz ederek, yanıltıcı bilgiler veren bir yayıncılık yapmaktalar...
Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir.
Bunun için bir Tayyip Erdoğan Portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler...
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