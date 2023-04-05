Turgay Ciner talimatı verdi! Habertürk'te "tornistan" hazırlığı

ERDOĞAN PORTRESİ HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz gün Hüseyin Besli, Akşam Gazetesi'ndeki "Habertürk bizi niye arar?" başlıklı yazısında bu duruma dair dikkat çekici satırlar kaleme almıştı:

"Bir hanımefendi aradı. Habertürk olarak bir R.Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?"

Teklifi düşünmeden reddettiğini anlatan Besli, yazısına şöyle devam ediyordu:

"Habertürkçüler, muhtemeldir ki; aksine bütün çaba ve uğraşlarına rağmen, 14 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını görmüşlerdir. Bunun için bir Tayyip Erdoğan portresi yapıp seçimden sonra zevahiri kurtarmayı düşünmüş olabilirler..."

"YAYIN POLİTİKAMIZ NEDENİYLE Mİ?"

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli'nin "Habertürk" yazısı da oldukça dikkat çekici. Besli "Bir Recep Tayyip Erdoğan" protesi hazırlamak için kendisine teklif geldiğini belirterek, Altınok gibi o da Turgay Ciner'in zevahiri kurtarma derdin olduğunu belirtti.

Besli'nin yazısında önemli bölümler şu şekilde:

Bir hanımefendi aradı.

Habertürk olarak bir R. Tayyip Erdoğan portresi yapacaklarmış, biz de katkıda bulunur muymuşuz?

Biz daha cevap vermeden başladı hanımefendi diğer katılımcıları saymaya... İçlerinde muvazzaf bakan olduğu gibi Ak Parti MYK-MKYK üyelerinin yanında aktif siyaseti bırakmış tanınmış şahsiyetler de vardı.

Hiç tereddüt etmeden; Habertürk'ün hiçbir programında/ekranında hiçbir şekilde yer almamızın söz konusu olamayacağını söylememiz üzerine hanımefendi bizim gerekçemizi beklemeden;

"Yayın politikamız nedeniyle mi?" diye soruverdi!

"Evet!" dedik "evet"

ZEVAHİRİ KURTARMA DERDİNDE

Habertürk uzun zamandır özellikle bizim mahalleden aparttığı elemanlarla 7/24 muhalefete, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışıyor.

Peki; bu bizi niye rahatsız ediyor?

Çünkü Habertürk mertçe, dürüstçe çalışmıyor, ikiyüzlülük yapıyor da ondan...