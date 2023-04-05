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Son dakika | Mart ayında örgüte büyük operasyon

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Son dakika | Mart ayında örgüte büyük operasyon

İçişleri Bakanlığı, mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9’unun ölü, 9’unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1’inin kırmızı, 1’inin yeşil, 1’inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

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