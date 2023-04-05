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Antalya'da yabancı bandıralı gemi battı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Giriş Tarihi: 05.04.2023 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
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Antalya’da yabancı bandıralı gemi battı! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi | Antalya'da Kumluca açıklarında yabancı bandıralı bir ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekip sevk edildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 5 personelin kurtarıldığını; 9 personel için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi: "5 Nisan 2023 tarihinde saat 03.47'de Antalya ili Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapılmış ve olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık ekibi personeline teslim edilmiş, 3 kişinin bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldığı bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verilmektedir. Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Antalya’da gemi battı: 9 kişi kayıp ANTALYA’DA GEMİ BATTI: 9 KİŞİ KAYIP

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