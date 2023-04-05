EGM 81 ile uyarıda bulundu! PKK'nın saldırı uygulaması: Alpina Quest
Polisevi saldırısını düzenleyen teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin’deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Uygulamayı genelde, dağ ve doğa sporları yapanlar tercih ediyor
Polisevi saldırısını düzenleyen teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Uygulamayı genelde, dağ ve doğa sporları yapanlar tercih ediyor.
SALDIRI NOKTASINDA KEŞİF
Mersin'deki bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.
İddianameye göre, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Zeki Önen isimli şüpheli, Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı.
PKK'YA KONUMLARI VERDİLER
İki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit ederek 13 Eylül 2022'de Irak'a geçti ve PKK'ya bu konumları iletti. Bu konumlar da eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin cep telefonlarına yüklendi.
TELEFONDA SADECE O
İşte bu koordinatlar, teröristlere ait telefona Alpina Quest isimli uygulamada işaretlenerek yüklendi. Söz konusu uygulama, dağ ve doğa yürüyüşü, koşu, izcilik gibi tüm açık hava etkinlikleri için kullanılan bir program olmasıyla dikkat çekiyor.
Yapılan incelemelerde, telefonda herhangi bir sim kart bulunmadı. Başka herhangi bir uygulama, bilgi veya cep telefonu numarası da teröristlerin kullanımındaki bu telefonda bulunmuyordu.
SİBER DAİRE'DEN 81 İLE
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin'deki saldırıda da kullanılan program için 81 il emniyet müdürlüğüne yazı yazdı. Etkin pişmanlıktan yararlanan çok sayıda örgüt mensubu, programın örgüt üyelerince saldırılarda kullanıldığını itiraf etti.
İtiraflardan sonra, güvenlik birimlerince programın Türkiye'de kullanılmasının önüne geçilebilmesi için adım atılacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ İSTANBUL ARSA SONUÇLARI PDF 2023! TOKİ müstakil arsa kazananların isimleri belli oldu! İşte e-devlet sorgulama ekranı
- 90 bin işçi için büyük FİNAL! Meclis derken torba yasa iddiası! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuş...
- Anaokul, ilkokul, ortaokul, lisede çocuğu olan anne babalara 1 yıl boyunca nakit para verilecek! 3.038 TL ödeme yapılacak!
- KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 31 bin 600 personel alım sonuçları açıklandı mı?
- AÖL 2.3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023 | AÖL 2.dönem sınavları online mı olacak? Ders seçimi ne zaman yapılacak?
- 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?
- Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
- 4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!