EGM 81 ile uyarıda bulundu! PKK’nın saldırı uygulaması: Alpina Quest

SALDIRI NOKTASINDA KEŞİF

Mersin'deki bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.

İddianameye göre, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Zeki Önen isimli şüpheli, Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı.