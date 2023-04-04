Togg'da ikinci teslimat! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Togg'u teslim aldı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti. Aliyev, Togg’u Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü'de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.
Aliyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.
Aliyev, Togg'u Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından teslim alan ikinci kişi oldu.
"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Başkan Erdoğan'a şükranlarını iletti.
Aliyev, Togg'un ikinci arabasını Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye'nin gururu Togg'unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım" ifadelerini kullandı.
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