Togg’da ikinci teslimat! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Togg’u teslim aldı

"Togg"un üretimini kutlayan İlham Aliyev, bunun Bakü'ye getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu konuda Başkan Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Aliyev, Togg'un ikinci arabasını Azerbaycan'da bulunmasını dostane ve kardeşçe ilişkilerin bir tezahürü olarak değerlendirdi.