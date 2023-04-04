04 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2023
ABONE OL
MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinden sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG2li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA