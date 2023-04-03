Yerli otomobil TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Külliye'de bugün teslim edilecek. Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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