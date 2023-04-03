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Yerli otomobil TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Külliye'de bugün teslim edilecek. Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor. İkinci TOGG ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:21
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Yerli otomobil TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek

Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan devrin otomobili TOGG'a ilk siparişi veren Başkan Erdoğan'a anahtar teslim töreni düzenlenecek.

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Yerli otomobil TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek

Tarihi tören bugün Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. TOGG yetkilileri Beştepe'de Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim edecek.

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Yerli otomobil TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek

"YAPAMAZSINIZ FABRİKASI YOK" DEDİLER

Başkan Erdoğan partisinin 27'nci dönem son grup toplantısında bugün TOGG'u teslim alacaklarının müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan, Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak.

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Yerli otomobil TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek

En başından beri 'yapamazsınız' dedikleri, 'fabrikası yok' dedikleri, 'fabrikasında üretimi yok' dedikleri velhasıl atmadıkları çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı.

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Yerli otomobil TOGG’da gurur günü! İlk TOGG Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edilecek

Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor.