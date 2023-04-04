Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 'Sadece ev değil' diyerek duyurdu: Yaşam alanı inşaa ediyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen deprem bölgelerindeki 653 köyde başlatılan köy evleriyle ilgili resmî sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde aralarında kalıcı konut ve köy evlerinin de bulunduğu 70 bin konutun yapım sürecini aralıksız sürdürüyor.
Depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplamda 143 bin köy evi inşa çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evinin inşa sürecine başladı.
📌 Yöresel mimariye uygun— Murat KURUM (@murat_kurum) April 4, 2023
📌 Tek ya da iki katlı
📌 Sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı!
Deprem bölgesine Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile yapacağımız 143 bin köy evinden 13 bin 400'ünün yapım sürecini başlattık. pic.twitter.com/pL1vuZVeme
"KÖY EVLERİ BÖLGESEL OLARAK KÖY HALKININ FARKLI İHTİYAÇLARINA GÖRE 5 FARKLI TİP OLARAK TASARLANDI"
Köy evleri projeleri bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Bakanlık açıklamasında, konutların tüm tip planları ortalama brüt 122-127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 oda sayısında daire planlaması yapıldığı belirtildi.
Bakanlık, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evlerinde çalışmalar yürüterek ahırlar yapılacağını ifade etti. Ahır tipleri brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı.
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