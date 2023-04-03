Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında net yanıt: Bitti orası artık adaylar belli

AMACI ANLAŞMAK OLSAYDI SON GÜNE KALMAZDI

Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.

"İNCE YOLDAN ÇEKİL DİYEREK SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN EDİYORLAR"

17 parti bir araya gelmiş. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.