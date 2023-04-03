Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? Canlı yayında net yanıt: Bitti orası artık adaylar belli
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Katıldığı televizyon programında görüşmeyi değerlendiren İnce yapılan ziyareti "göstermelik" olarak tanımladı.Kılıçdaroğlu'nun ziyaret amacının anlaşmak olmadığını söyleyen İnce, adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya ise "Kuralar çekildi, yerler belli. O geçmişte kaldı. Bitti orası. Artık adaylar belli" yanıtını verdi. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yıllar önce "Gel bakalım Muharrem" dediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
Kritik görüşme sonrası ikili basın toplantısı düzenlerken İnce, CHP liderine "Hoş geldiniz, güle güle" diyerek kapıyı gösterdi.
Yaşanan bu olay sonrası CHP yandaşı isimler Muharrem İnce'ye sosyal medyada adeta savaş açarken, İnce katıldığı televizyon programında bu görüşmeye yönelik açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR: "SEÇİMİ KAZANMAK GİBİ BİR DERDİ YOK"
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak gibi bir derdi olmadığını vurgulayan İnce, "'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce, "Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum." dedi.
"BAK ZİYARET ETTİM" DEMEK İÇİNDİ
"İttifakların süresi geçmişti. Sayın Kılıçdaroğlu partimizi ziyarete geldiğinde ittifaklar artık bitmişti. Adaylıkların kesinleşmesine 24 saat kalmıştı. Bir nezaket ziyaretiydi. Belki de kamuoyu önünde 'Bak ziyaret ettim' demek içindi. Sayın Kılıçdaroğlu ve yardımcılarımız deprem konusu, seçim güvenliğini konuştuk. "Benim adaylığımda sandıklara sahip çıkamadınız" diye konuştuk. Trolleri konuştuk. Sonunda kapıdan uğurlarken 'Hoş geldiniz, güle güle' dedim. Bu art niyetli cümle değildi.
AMACI ANLAŞMAK OLSAYDI SON GÜNE KALMAZDI
Sayın Kılıçdaroğlu giderken Halil İbrahim sofrasında bahsetti, içeride onu da söylemedi. Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.
"İNCE YOLDAN ÇEKİL DİYEREK SUÇLUYU ŞİMDİDEN İLAN EDİYORLAR"
17 parti bir araya gelmiş. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı. 11 büyükşehir belediye yardımcısı, Hazine yardımı, köşe yazarları, ekran bülbülleri var. Böyle bir ortamda 'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.
"ÇEKİLMEMİZİ GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
Kendilerine, adaylarına güvenmiyorlar. 13 toplantıda adaylarını belirleyemediler. 6'lı Masa'ya muhalefet edersen hainsin. Ben adaylıktan çekilsem bile o oylar çantada keklik değil ki. Muharrem İnce tek başına bir adam değil. 3 yıldır yollarda. Parti kurmuş, 73 il, 483 ilçe binası olan gönüllülerin kurduğu parti. 115 bin kişi sandığa gitti imza verdi. Ben bunlarla birlikte iş yapıyorum, siyaset yapıyorum. Burada çekilmemizi gerekecek bir durum yok, teknik olarak da bu mümkün değil. Kuralar seçildi, yerler belli. Bitti orası.
"BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ"
'Beni Cumhurbaşkanı adayı yap, seni Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım' Böyle ülke yönetilmez. (CHP'de) Birbirine kumpas kuran tipler var orada. Orada Cumhurbaşkanlığı kazanmak diye dert yok. Kılıçdaroğlu'nun son seçimi, genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar, bunu biliyorum. Nasıl partisiniz siz?"
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