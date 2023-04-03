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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabeti olayına dair İstanbul Valiliğinden açıklama

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabeti olayına dair İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden merminin, şantiye görevlisine ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığının balistik raporu ile kesinlik kazandığını açıkladı.

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