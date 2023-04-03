Van’da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda, ilçede bir evde narkotik detektör köpeği "Rey" ile arama yapan ekipler, 20 kilogram eroin ile 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.