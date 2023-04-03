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Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Van’da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 20 kilogram eroin, 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçede bir evde narkotik detektör köpeği "Rey" ile arama yapan ekipler, 20 kilogram eroin ile 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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