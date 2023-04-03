Malatya deprem son dakika! 3 Nisan Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler 2023!
AFAD tarafından yapılan son dakika duyuruya göre; Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, depremin şeddetini öğrenmek istiyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi!
Malatya son dakika deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler depremin detaylarını araştırmaya başladı. AFAD, Kandilli son depremler listesi Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle sorgulanıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler...
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU, NE ZAMAN?
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:10:58 38.5980 36.5372 5.0 -.- 2.2 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.04.03 12:59:08 38.2617 30.7885 8.7 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.04.03 12:41:12 40.1095 34.1303 4.9 -.- 2.6 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel.
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