Malatya deprem son dakika! 3 Nisan Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler 2023!

Malatya son dakika deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler depremin detaylarını araştırmaya başladı. AFAD, Kandilli son depremler listesi Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle sorgulanıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler...