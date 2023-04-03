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Son dakika! AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

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Giriş Tarihi: 03.04.2023 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
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Son dakika! AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi

Son dakika haberleri... AFAD yaptığı açıklamada, 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine, 11 ilin ve Sivas'ın Gürün ilçesi haricinde, depremden etkilenen Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerinin de genel hayata etkili afet bölgesi kabul edildiğini açıkladı.

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