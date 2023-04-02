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Sosyal medyanın konuştuğu olay! Başkan Erdoğan ve ailesine alçak sözler! Selçuk Bayraktar sert tepki gösterdi: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz

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Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Sosyal medyanın konuştuğu olay! Başkan Erdoğan ve ailesine alçak sözler! Selçuk Bayraktar sert tepki gösterdi: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz

Sokak röportajındaki bir kadının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine alçakça kin kusmasına bir tepki de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan geldi. Selçuk Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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