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Son dakika | Bağcılar'da iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 02.04.2023 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
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Son dakika | Bağcılar’da iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Bağcılar'da iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada 7'li koalisyona sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan "Deprem bölgesinde hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Beklentileri boşa çıkarmayacağız. Başkaları gibi sahte sanal gündemler peşinde koşmuyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan, lafla peynir gemisi yürütmeye de çalışmıyoruz." dedi.

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