Fondaş medya Tele1'de skandal sözler! Meriç Köyatası'ndan alçak iftira: Mühendisleri öldürüp...
Fondaş medya Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası, yerli savunma sanayini hedef alarak skandal sözler söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, "Savunma sanayide ASELSAN da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu?" ifadelerini kullandı. Köyatası'nın bu sözleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Türkiye, yerli üretim insansız hava araçlarıyla dünyada kendinden söz ettiriyor. Savunma sanayii alanında büyük bir başarı elde eden İHA ve SİHA'lar, dünya pazarında da büyük ilgi görürken, muhalefet kanadından eleştiriler yapılıyor.
Son olarak CHP'nin yayın organı TELE1 televizyonunda konuşan sözde gazeteci ve ekonomi yazarı Meriç Köyatası alçak iftiralarda bulundu.
"MÜHENDİSLERİ ÖLDÜRÜP İHA-SİHA YAPTILAR"
Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri gündem oldu. Başkan Erdoğan ve Bayraktar ailesine iftira atan Köyatası, ''O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide ASELSAN da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı.
BABACAN DA MİLLİ TEKNOLOJİYİ HEDEF ALMIŞTI
Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullanması büyük tepki toplamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye 3'lü müjde! Bayramda 2x2 bin TL ikramiye! Asıl maaş 7.500 TL/10.000 TL promosyon! 2023 Temmuz maaşları...
- MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama
- Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bu sene Kurban Bayramı kaç gün tatil, 9 gün mü?
- Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
- Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Canan Karatay mucizevi karışımı açıkladı! 1 kaşığı bile ağız kokusunu yok ediyor! Sahurda bunu yaparsanız...
- 1 Nisan 2023 Cumartesi TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam televizyonda hangi diziler var? ATV, TV8 , STAR TV, SHOW TV...
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 1 Nisan TOKİ İstanbul KURA SONUÇLARI! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kazananların isim listesi!
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
- Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?