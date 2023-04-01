Fondaş medya Tele1’de skandal sözler! Meriç Köyatası’ndan alçak iftira: Mühendisleri öldürüp...

BABACAN DA MİLLİ TEKNOLOJİYİ HEDEF ALMIŞTI

Dünyanın hayranlıkla izlediği Türk SİHA'larının üreticisi olan Baykar'ı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu da öyle bir hale getirildi ki 'Bu kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan gibi bir durum oldu. biz dokunacağız tabii ki yani." ifadesiyle SİHA ve İHA'lar hakkında tehdit dili kullanması büyük tepki toplamıştı.