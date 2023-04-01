Seçmen listeleri için son gün yarın! Askıdan iniyor

5. E-DEVLET'TEN SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİ?

Bu işlem için önce TC kimlik numarası ile e-Devlet adresine girmek sonra da sorgulama ekranından seçmen kaydı bilgilerini görmek mümkün oluyor. E-Devletten seçmen kaydı sorgulamak için şu adımları izlemek gerekiyor:

* Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "GirişYap" bağlantısına tıklanmalı.

* Ana sayfada bulunan arama kutucuğuna "Yurtiçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazarak sisteme erişim sağlanmalı.

* Bu sayfada yurtiçi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alıyor. Hangi il, ilçe ve muhtarlığa bağlı olduğunuz yer alıyor.

Aynı sayfada sizinle aynı binada oturan seçmenlerin adlarını da görmek mümkün oluyor.