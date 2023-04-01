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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın adaylığı | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’ın adaylığı | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış" dedi.

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