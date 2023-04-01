Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!
2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde, nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, "YKS seçmen kaydı sorgulama nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Nereye kayıtlı olduğunu öğrenmek isteyenler, YSK’nın e-devlet’te yer alan bu hizmetini kullanacak. İşte e-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı...
14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmaya hazırlanan kişiler, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arama başladı. YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranından nerede oy kullanacağı öğrenilebiliyor. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar Seçmen kaydı sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, e-devlet seçmen kaydı sorgulama sayfası...
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzalamasının ardından seçim süreci resmen başladı. 14 Mayıs öncesinde YSK'nın seçim takvimini yayınlaması beklenecek. Bu takvime göre aday işlemleri ve seçmenlerle ilgili diğer işlemlerin tarihleri de ortaya çıkacak.
YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz.
E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI!
YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI!
YARIN SON GÜN!
2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.
Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.
Aynı şekilde yurt dışında yaşayan seçmenler de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet'te yer alan bir diğer hizmeti olan "yurt dışı seçmen kaydı sorgulama" hizmetini kullanabilecekler.
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