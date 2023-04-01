Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? e-devlet yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı!

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmaya hazırlanan kişiler, "Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arama başladı. YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranından nerede oy kullanacağı öğrenilebiliyor. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar Seçmen kaydı sorgulama nereden, nasıl yapılır? sorusunu gündeme taşıyor. İşte, e-devlet seçmen kaydı sorgulama sayfası...