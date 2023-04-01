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Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmaları tam gaz! Dün Gaziantep ve Kilis bugün Elazığ! Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

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Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmaları tam gaz! Dün Gaziantep ve Kilis bugün Elazığ! Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa ve ihya etmek için başlatılan konut projelerinde her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan dün Gaziantep ve Kilis'te inşa edilecek konutların temel atma törenine katılırken, bugün de Elazığ'a giderek kalıcı konutlar için ilk adımları atacak. Erdoğan törenin ardından ise Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı.

"BAYRAMA TESLİM EDEBİLİRİZ!"
Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile Kilis'e canlı bağlantı yapılarak temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Nurdağı'ndaki canlı bağlantı sırasında Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Belki bayrama teslime bile başlayabiliriz." sözlerini iletti.

Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DA TEMEL ATMA TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Başkan Erdoğan, temel atma töreninin ardından Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla iftar yapacak.

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