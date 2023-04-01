Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmaları tam gaz! Dün Gaziantep ve Kilis bugün Elazığ! Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.