Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmaları tam gaz! Dün Gaziantep ve Kilis bugün Elazığ! Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Depremden etkilenen 11 ili yeniden inşa ve ihya etmek için başlatılan konut projelerinde her gün yeni bir temel atma töreni gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan dün Gaziantep ve Kilis'te inşa edilecek konutların temel atma törenine katılırken, bugün de Elazığ'a giderek kalıcı konutlar için ilk adımları atacak. Erdoğan törenin ardından ise Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarla iftar yemeğinde buluşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı.
"BAYRAMA TESLİM EDEBİLİRİZ!"
Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Gaziantep'in Nizip, İslahiye, Şehitkamil ve Şahinbey ilçeleri ile Kilis'e canlı bağlantı yapılarak temel atma törenleri gerçekleştirildi.
Nurdağı'ndaki canlı bağlantı sırasında Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Belki bayrama teslime bile başlayabiliriz." sözlerini iletti.
Erdoğan, "Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu köy evlerini yaparak benim vatandaşım, ihtiyacını doğrudan giderecek. Ahırında ineği olacak. Oradan sağdığı sütüyle peynirini yapacak. O peynirini satma imkanı olacak, evinin ihtiyacını onla giderme imkanı olacak. Böyle çalışıyoruz, böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
ELAZIĞ'DA TEMEL ATMA TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ Alanı'nda, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 2023 | Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 11.bölüm fragmanı izle! ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pelin'den sonra Suna şoku...
- Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura takvimi açıklandı mı?
- TOKİ İstanbul arsa kazananların isimleri! TOKİ MÜSTAKİL ARSA kura sonuçları İSİM LİSTESİ 31 MART! e-devlet sorgulama
- AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?
- Çocuklu ailelere para desteği! Ödemeler 3.038 TL'ye yükseldi! İşte başvuru formu
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak 2023? Kurtlar Vadisi başlama tarihi açıklandı mı?
- MEB personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB KPSS-2023/4 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?
- Ateş Kuşları ATV 10.BÖLÜM İZLE! 31 Mart Ateş Kuşları yeni bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Nisan ayı mazot ve gübre destekleri ne zaman yatacak?
- Yalı Çapkını 26. bölüm CANLI izle! Yalı Çapkını son bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!