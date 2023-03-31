31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YSK'dan seçmenlere uyarı! Farklı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin

YSK'dan seçmenlere uyarı! Farklı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2023 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
ABONE OL
YSK’dan seçmenlere uyarı! Farklı sorgulama işlemlerine itibar etmeyin

YSK tarafından yapılan açıklamada seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin önemli bir uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada "Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin, kurulun internet sitesi ve çağrı merkezi, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ile e-Devlet'ten yapıldığını bildirdi.

YSK'nin, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA