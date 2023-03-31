PKK'ya katılım için HDP Suruç ilçe binasında "ikna eğitimi"! Suriye'de silahlı eylemlere katılmışlar

Soruşturma dosyasında ayrıca, terör örgütü PKK/KCK'ya üyelikten suç kaydı bulunan DBP Suruç İlçe Başkanı R.B'nin daha önce terör örgütüne kazandırdığı kadın terörist A.F. ile yaptığı görüşmenin detayları da yer aldı.

R.B. ile A.F. arasındaki görüşmeye göre, Suriye'de örgüt faaliyetlerinin ardından tekrar Suruç ilçesine dönen A.F, ailesi tarafından ikinci eş olarak bir akrabasıyla evlendirilmek istendi. A.F, ilçe başkanı R.B'den evlendirileceği akrabasının tehdit edilmesini istedi.