İsias Otel'de bir tutuklama daha! Adıyaman'da 65 kişiye mezar olmuştu
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremde Adıyaman'da 65 kişiye mezar olan İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü Erdem Yıldız tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, otel inşaatının statik proje müellifi ve fenni mesulü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Daha önce aralarında otel yöneticilerinin de olduğu 4 kişi ile yine otelin fenni mesulü Halil Bağcı tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
Apartmandan otele çevrilen binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, demir kalınlığının olması gerekenden daha ince olduğu belirlenmişti.
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