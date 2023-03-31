İsias Otel’de bir tutuklama daha! Adıyaman’da 65 kişiye mezar olmuştu





İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Daha önce aralarında otel yöneticilerinin de olduğu 4 kişi ile yine otelin fenni mesulü Halil Bağcı tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 6'ya yükselmiş oldu.



Apartmandan otele çevrilen binanın yönetmeliğe uygun inşa edilmediği, demir kalınlığının olması gerekenden daha ince olduğu belirlenmişti.