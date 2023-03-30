Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilan edilen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü"nü kutlayarak 2017'de başlatılan ve tüm dünyaya yayılan "Sıfır Atık Hareketi"ne ilişkin verileri içeren bir de grafik paylaştı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen 'Sıfır Atık Hareketi' yoluna kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 2017'de başlatılan ve tüm dünyaya yayılan "Sıfır Atık Hareketi"ne ilişkin verileri de paylaştı.
'SIFIR ATIK HAREKETİ'NİN TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIKLARI
Buna göre, hareketin başladığı tarihten bugüne kadar 19 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı, 180 bin ton deniz çöpü toplandı.
Plastik poşet kullanımı yüzde 62,5 azaltılırken, 31 bin 500 ton sera gazı salınımı engellendi, 164 bin bina ve yerleşke Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçirildi.
"Sıfır Atık Hareketi" ile 62,2 milyar liralık ekonomik kazanç sağlandı.
2002'de yüzde 1 olan geri kazanım oranı, 2022'de yüzde 27'ye yükseldi.
Geri kazanımın 2023'te yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÇAYKUR 1365 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI 2023 | ÇAYKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
- EYT emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? EYT İLK MAAŞ ödeme tarihleri 2023!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi ne zaman?
- Kuruluş Osman bu hafta neden yok? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- İŞKUR'dan öğrencilere müjde! Günlük miktar 327 TL'ye yükseldi! 18 yaş üstüne aylık 8.506 TL ödeme...
- Musluk nasıl icat edildi? Musluk icat eden ülkeyi bilen kişi sayısı çok az!
- Üniversiteler açılacak mı son dakika? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Erol Özvar tarihi açıkladı!
- Emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır 2023? e-Devlet EYT başvuru sonucu öğrenme ekranı!
- Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Seçim anket sonuçları 2023 | Pazar seçim olsa kim kazanır? Cumhur İttifakı oy oranı... AK Parti kayıp yaşamadı! %40,7-23,1-10,8...
- BİM Aktüel 31 Mart Cuma | İndirimli ürün listesinde yok yok! Katlanabilir elektrikli bisiklet 13.999 TL, Oto halı pas pas 109 TL...
- Kız erkek bebek isimleri 2023 - A'dan Z'ye en yeni, popüler, modern kız isimleri ve anlamları!