Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!

Akdeniz deprem son dakika! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar AFAD,Kandili son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu, Akdeniz deprem kaç şiddetinde? İşte, AFAD- Kandilli son depremler listesi...