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Akdeniz'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Akdeniz’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Mart son dakika deprem! AFAD- Kandilli son depremler!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 277 kilometre olarak belirlendi.Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar AFAD,Kandili son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu, Akdeniz deprem kaç şiddetinde? İşte, AFAD- Kandilli son depremler listesi

Akdeniz deprem son dakika! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz'de deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar AFAD,Kandili son depremler listesini araştırmaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu, Akdeniz deprem kaç şiddetinde? İşte, AFAD- Kandilli son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Akdeniz'de saat 22.23'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Datça'ya uzaklığı 277 kilometre olarak belirlendi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.

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