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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı kabul edecek

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ı kabul edecek

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın (29 Mart 2023 Çarşamba) Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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