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Patara Köprüsü için geri sayım! İşte AK Parti'nin son medeniyet projesi

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Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Patara Köprüsü için geri sayım! İşte AK Parti’nin son medeniyet projesi

Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün inşasının yaklaşık bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Köprüde inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki köprünün kenar ve orta ayakları tamamlandı, kirişler yerine konuldu. Köprü bağlantı yollarının istinat perde çalışmaları ise sürüyor.

Kaş ve Seydikemer ilçeleriyle Karadere, Kumluova, Karaköy, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kalkan mahallelerini birleştirecek köprü, bölgedeki Patara, Xanthos ve Letoon antik kentlerini de birbirine bağlayacak.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, projenin "Patara Yılı" çerçevesinde planlandığını belirtti.

Köprünün yerleşim yerlerini kaynaştıracağını, turizm, ticaret ve sosyal ilişkileri güçlendireceğini dile getiren Ulutaş, bölgeye olumlu katkılar sunacağını kaydetti.

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