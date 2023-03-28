Patara Köprüsü için geri sayım! İşte AK Parti’nin son medeniyet projesi

Köprüde inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki köprünün kenar ve orta ayakları tamamlandı, kirişler yerine konuldu. Köprü bağlantı yollarının istinat perde çalışmaları ise sürüyor.