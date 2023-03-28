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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

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Giriş Tarihi: 28.03.2023
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında karar çıktı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan ve hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi.

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