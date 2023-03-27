27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ticaret Bakanlığı Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) itibarını kullanıp haksız yarar sağlayan kasaplara karşı harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) itibarını kullanıp haksız yarar sağlayan kasaplara karşı harekete geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
Ticaret Bakanlığı Et ve Süt Kurumu’nun ESK itibarını kullanıp haksız yarar sağlayan kasaplara karşı harekete geçti

Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı, tabela oyunuyla kendisini Et ve Süt Kurumu gibi tanıtan kasaplara yönelik inceleme ve denetim işlemleri başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA