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Geçici aday listesi Resmi Gazete'de! Seçim sürecinde start verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2023 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
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Geçici aday listesi Resmi Gazete’de! Seçim sürecinde start verildi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'Geçici Aday Listesi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi yayımlanan 'Geçici Aday Listesi'nde; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan yer aldı.

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