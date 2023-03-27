27 Mart 2023, Pazartesi
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PKK'nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman gözaltına alındı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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PKK’nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre Gri Kategoride yer alan PKK'nın Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ın gözaltına alındığı bildirildi.

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