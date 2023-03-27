Gözler vekil listelerinde! Hangi sürprizler olacak? Akşener’in stratejisini belirleyen isim kim? Şebnem Bursalı A Haber’de açıkladı

CHP VE GELECEK ARASINDA LİSTE GERGİNLİĞİ Mİ?

9 Nisan'da listeler YSK'ya sunulacak. Herkes Ankara'da ve genel merkezlerde şu an. 9'u itibariyle karışacak partiler de var. Davutoğlu CHP listelerinden girmek istiyor. CHP içinde milletvekili olmak isteyen kişiler bunlar nereden çıktı diyecekler.