Gözler vekil listelerinde! Hangi sürprizler olacak? Akşener'in stratejisini belirleyen isim kim? Şebnem Bursalı A Haber'de açıkladı
Türkiye 2023 seçimlerine doğru yol alırken Ankara kulislerinde de büyük hareketlilik yaşanıyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gazeteci Şebnem Bursalı kulislerdeki son bilgileri paylaşırken İYİ Parti'ye ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. İşte seçimler öncesi son kulisler...
2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken Ankara kulislerinde de milletvekili listeleri konusunda hareketlilik başladı. Gazeteci Şebnem Bursalı Ankara'daki son kulis bilgilerini A Haber ekranlarında paylaşırken İYİ Parti hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
AKŞENER'İN OĞLU FATİH AKŞENER DEVREDE
Meral Akşener'in oğlunun annesine çok doğrudan etki yaptığını duyuyoruz. Akşener masadan kalkması konusunda ve o gece yaptığı konuşmada oğlunun etkisinin olduğu söyleniyor. Metni kaleme alma konusunda da oğlu Fatih Akşener'in etkisi olduğu belirtiliyor.
VEKİL LİSTELERİNİ BİLE ETKİLİYOR
Akşener'in oğlunun afişlerde hangi fotoğrafın ve sloganın tercih edileceğine kadar etkisi var. Hatta son tahlilde vekil listelerinde bile etkisinin olduğu belirtiliyor.
POYRAZ ANKARA'DAN ADAY OLMAYABİLİR
İYİ Parti'de Uğur Poyraz ve Koray Aydın arasında bir çekişme var. Poyraz Akşener'in avukatı ve parti genel sekreteri. Koray Aydın'ın son anda yapacağı etkiyle Poyraz'ın Ankara'dan aday yapılmayacağı da konuşuluyor.
KOALİSYONDA KÖPÜRMELER OLABİLİR
Yüksel Aslan ve Adnan Bekar arasında da bir gerginlik var. Adnan Bekar İYİ Parti'de pek istenmeyen bir kişi ama Akşener tarafı tutuyor. Son tahlilde genel başkanların kararları önemli ama 9 Nisan'dan sonra Millet İttifakı'nda köpürmeler olabilir.
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